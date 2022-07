Torino. Bando 2022-23 per le scuole di montagna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche quest’anno la Regione Piemonte finanzia con 540.000 euro i servizi scolastici nei territori montani. La Giunta, su proposta del vicepresidente ed assessore alla montagna, ha approvato la delibera che conferisce agli uffici l’incarico di predisporre il Bando per la concessione del contributo da assegnare alle Unioni Montane. Il presidente afferma che si tratta di un’iniziativa che la Regione aveva già avviato negli scorsi anni e che si aggiunge al recente Bando sulla residenzialità in montagna, che ha ottenuto un ottimo riscontro consentendo ad oltre 300 famiglie di trasferirsi in zone montane del Piemonte. Tutti segnali di una concreta attenzione alla montagna e alle necessità di chi vive in questi territori. Il vicepresidente sottolinea che dal confronto con gli istituti scolastici e gli enti ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 13 luglio 2022) Anche quest’anno la Regione Piemonte finanzia con 540.000 euro i servizi scolastici nei territori montani. La Giunta, su proposta del vicepresidente ed assessore alla, ha approvato la delibera che conferisce agli uffici l’incarico di predisporre ilper la concessione del contributo da assegnare alle Unioni Montane. Il presidente afferma che si tratta di un’iniziativa che la Regione aveva già avviato negli scorsi anni e che si aggiunge al recentesulla residenzialità in, che ha ottenuto un ottimo riscontro consentendo ad oltre 300 famiglie di trasferirsi in zone montane del Piemonte. Tutti segnali di una concreta attenzione allae alle necessità di chi vive in questi territori. Il vicepresidente sottolinea che dal confronto con gli istituti scolastici e gli enti ...

