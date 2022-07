Tira un pugno a un fan durante il live | il rapper Rondo da Sosa si giustifica | «Voleva rubarmi l’orologio» – I video

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilda, nome d’arte del milanese classe 2002 Mattia Barbieri, fa di nuovo parlare di sé. Il ventenne di San Siro, che lo scorso anno aveva ricevuto un daspo dai locali di Milano in compagnia di altri, tra cui Neima Ezza (parte del suo stesso collettivo, la SevenZoo), sarebbe stato denunciato alla questura di Grosseto da un suo fan che, il 9 luglio scorso, avrebbe ricevuto unin faccia dalun suo concerto. Daia testimonianza dell’episodio che circolano da diversi giorni su Instagram e TikTok, si presume chefosse appena salito sul palco del Disco Village, a Follonica (in provincia di Grosseto), quando ha sferrato un colpo verso le primissime file sottostanti, chiaramente ...

Ma Rondo lo sfigato che tira un pugno a un fan perché "gli stava rubando l'orologio" dice lui quando è grazie a que… - Alfagirl_99 : Tutti a parlare di Rhove ma di Rondo che tira un pugno a un fan non se ne parla ma che è - NazioneGrosseto : Rapper tira un pugno al fan durante il concerto. 'Voleva rubarmi l'orologio'

Rondodasosa (foto da Instagram) Follonica (Grosseto), 13 luglio 2022 - Un pugno in faccia, immortalato in alcuni video che girano sul web, sferrato a un fan che assisteva in prima fila al concerto del rapper Rondodasosa. E' successo a Follonica, al Disco Village, durante... Rapper tira un pugno al fan durante il concerto. "Voleva rubarmi l'orologio" Il rapper è stato protagonista di un video circolato negli ultimi giorni in cui lo si vede sferrare un pesante pugno durante un suo live...