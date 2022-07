Tinte per capelli e cancro al seno: bisogna bandire questa sostanza chimica (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le Tinte per i capelli sono cancerogene? Secondo le ultime ricerche il dato è inconfutabile. Il rischio mette in stretta relazione l’uso di Tinte permanenti e cancro al seno. Alcune sostanze contenute nelle tinture per capelli sono infatti classificate come cancerogene. E se utilizzate ad alte concentrazioni e in modo prolungato, gli effetti possono essere terribili. Anche se non tutte le tinture sono pericolose, molti ricercatori hanno notato un aumento di rischio di sviluppare un cancro al senso quando si usano colori molto scuri e di vecchia produzione. Fra le Tinte attualmente in uso, il rischio sarebbe relativo all’utilizzo molto frequente di tinture e per chi ha familiarità con questo tipo di tumore. Tingersi i capelli con ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Leper isono cancerogene? Secondo le ultime ricerche il dato è inconfutabile. Il rischio mette in stretta relazione l’uso dipermanenti eal. Alcune sostanze contenute nelle tinture persono infatti classificate come cancerogene. E se utilizzate ad alte concentrazioni e in modo prolungato, gli effetti possono essere terribili. Anche se non tutte le tinture sono pericolose, molti ricercatori hanno notato un aumento di rischio di sviluppare unal senso quando si usano colori molto scuri e di vecchia produzione. Fra leattualmente in uso, il rischio sarebbe relativo all’utilizzo molto frequente di tinture e per chi ha familiarità con questo tipo di tumore. Tingersi icon ...

