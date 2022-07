Terremoto Rosalinda Cannavò | Si è decisa ad ammettere la verità | documenti in tribunale?

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex gieffinacon la suarischia adesso di mettere tutti nei guai: si èfinalmente adtutto L’ex gieffina(screenshot Mediaset)Nella casa del Grande Fratello Vip, l’ormai ex attriceha raccontato alcuni dettagli del suo passato. Una storia non semplice per lei che non solo ha subito una violenza da bambina ma si è ritrovata anche a dover superare una malattia come l’anoressia. Laha riportato alla luce quindi tanti fantasmi del suo passato. In particolare le menzogne sulla sua vita privata come le sue storie d’amore costruite a tavolino con i colleghi Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Oppure il ruolo di Alberto Tarallo nella sua ...