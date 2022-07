Terremoto oggi, tre scosse in provincia di Forlì-Cesena (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Tre scosse di Terremoto sono state registrate stasera in provincia di Forlì-Cesena. La più forte, di magnitudo 3.2, è stata registrata dall'Ingv alle ore 20.52 e il comune più vicino all'epicentro è stato quello di Meldola. Alle 20.37 è stata registrata nella stessa zona un'altra scossa, di magnitudo 2.9, mentre alle ore 20.36 risale la prima scossa di magnitudo 3.1. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Tredisono state registrate stasera indi. La più forte, di magnitudo 3.2, è stata registrata dall'Ingv alle ore 20.52 e il comune più vicino all'epicentro è stato quello di Meldola. Alle 20.37 è stata registrata nella stessa zona un'altra scossa, di magnitudo 2.9, mentre alle ore 20.36 risale la prima scossa di magnitudo 3.1.

