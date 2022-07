Terremoto oggi, 4 scosse in provincia di Forlì-Cesena (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Quattro scosse di Terremoto oggi in provincia di Forlì-Cesena. La più forte, di magnitudo 3.2, è stata registrata stasera dall’Ingv alle ore 20.52 e il comune più vicino all’epicentro è stato quello di Meldola. Alle 20.37 è stata registrata nella stessa zona un’altra scossa, di magnitudo 2.9, mentre alle ore 20.36 risale la prima scossa di magnitudo 3.1. Alle ore 21.27 una nuova lieve scossa di magnitudo 2 con epicentro vicino a Forlimpopoli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Quattrodiindi. La più forte, di magnitudo 3.2, è stata registrata stasera dall’Ingv alle ore 20.52 e il comune più vicino all’epicentro è stato quello di Meldola. Alle 20.37 è stata registrata nella stessa zona un’altra scossa, di magnitudo 2.9, mentre alle ore 20.36 risale la prima scossa di magnitudo 3.1. Alle ore 21.27 una nuova lieve scossa di magnitudo 2 con epicentro vicino a Forlimpopoli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

