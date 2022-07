Terra e Luna mai così vicine | ecco la Superluna

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Lae latorneranno piùche mai: è prevista per questa sera, infatti, attorno alle 21.20 la terza Superdell’anno, la prima di sette per grandezza. Si parla di Superquando lae il nostro satellite, che siapiena oNuova, sono ad una distanza minima, detta perigeo, che il 13 Luglio dovrebbe raggiungersi alle 11.09 della mattina. La fase dipiena, che si staglierà all’orizzonte poco dopo le 21.00, inizierà invece alle 20.37. Per allora gli occhi di tutto il Bel Paese saranno all’insù, per provare ad immortalare uno spettacolo nonfrequente, basti solo pensare che laNuova non è visibile dal cielo (a meno che contemporaneamente non si ...

Pubblicità

mauridiscio : RT @AleCamarca: Sulla luna il termovalorizzatore non serve ma siamo sulla Terra e a Roma siamo sommersi dai rifiuti dei terrestri. #Ambient… - AleCamarca : Sulla luna il termovalorizzatore non serve ma siamo sulla Terra e a Roma siamo sommersi dai rifiuti dei terrestri.… - EraldoFR : La Superluna è una Luna piena che si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra - AlfonsoGrisolia : Guardi la Luna dalla Terra e pensi che sia bellissima, bianca e luminosa. Se tu la guardassi stando sulla Luna dire… - flavio_beninati : RT @FWLuciolli: Il 97% del traffico internet e 10 miliardi di dollari di transazioni finanziarie giornaliere passano attraverso cavi sottom… -

Criptovaluta.it

... senza dimenticare il menu bimbi e offrendo inoltre scelte vegane e gluten free, piatti di... Il tutto accompagnato da live e djset, animazione per bambini,park e mercatini. Novità della ...... senza dimenticare il menu bimbi e offrendo inoltre scelte vegane e gluten free, piatti di... Il tutto accompagnato da live e djset, animazione per bambini,park e mercatini. Novità della ... Polygon Matic: porto sicuro per i fuggitivi! | Arrivano i progetti ex Terra Luna Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Luna Piena del Cervo in arrivo: a breve verrà riservato ai più curiosi uno spettacolo imperdibile. Di seguito dettagli, curiosità e informazioni sulla diretta- ...