Tensioni M5S e Governo, le parole di Draghi in conferenza stampa: "per me non c'è un Governo senza 5 Stelle" Da giorni c'è tensione tra Movimento 5 Stelle e Governo. La scorsa settimana Giuseppe Conte ha consegnato al premier Draghi un documento in 9 punti, in cui si parla di salari delle famiglie e lavoratori. Nella giornata di ieri, proprio Draghi ha tenuto un incontro con i sindacati proprio si questi temi e in conferenza stampa alla domanda se fosse legata all'azione del M5S ha spiegato: Quando ho letto quella lettera ho trovato molti punti di convergenza con quella che è l'agenda di Governo, l'incontro di oggi e i temi discussi con i sindacati sono esattamente in quella direzione. Sono punti che era necessario comunque sollevare. Oggi tra le confederazioni sindacali si nota l'accettazione di un'ipotesi di salario minimo, dove ...

