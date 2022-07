Tensione governo-taxi: la protesta paralizza il centro di Roma per convincere Draghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono anche oggi le proteste dei tassisti arrivati a Roma da diverse parti d'Italia. Il corteo si è radunato in via del Corso intorno alle 11 e sono stati sparati diversi petardi e fumogeni. Inoltre sono stati intonati cori di protesta contro il governo e il ddl concorrenza. Presenti le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno blindato piazza colonna e l'accesso a Palazzo Chigi da diverse strade limitrofe. Sei tassisti sono incatenati a Piazza Colonna e hanno fatto sapere che fino a che non saranno ricevuti da Mario Draghi porteranno avanti la propria protesta. Intanto sale il livello di Tensione su via del Corso: decine di bombe carte sono state esplose sotto gli occhi degli agenti. Al momento non ci sarebbero persone fermate. Le auto bianche sono critiche con ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono anche oggi le proteste dei tassisti arrivati ada diverse parti d'Italia. Il corteo si è radunato in via del Corso intorno alle 11 e sono stati sparati diversi petardi e fumogeni. Inoltre sono stati intonati cori dicontro ile il ddl concorrenza. Presenti le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno blindato piazza colonna e l'accesso a Palazzo Chigi da diverse strade limitrofe. Sei tassisti sono incatenati a Piazza Colonna e hanno fatto sapere che fino a che non saranno ricevuti da Marioporteranno avanti la propria. Intanto sale il livello disu via del Corso: decine di bombe carte sono state esplose sotto gli occhi degli agenti. Al momento non ci sarebbero persone fermate. Le auto bianche sono critiche con ...

