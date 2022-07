Tennis | Francesca Schiavone lancia un nuovo progetto per far crescere i talenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ex numero 4 della classifica WTA, vincitrice, tra gli altri, del Roland Garros, prima italiana della storia.un: l’azzurra gestirà loTeam Lab, presentato oggi nell’Aspria Harbour Club Milano, un laboratorio per giovanidelitaliano. Come riportato dall’ANSA, loTeam Lab, al via a settembre, sarà orientato alla ricerca di un perfetto equilibrio e combinazione fra componente tecnica e fisica. Per i più giovani il metodo si svilupperà allo Sporting Club Marconi attorno allo ‘-Bugada System’, unstudiato per la crescita armonica del bambino in un’unica sessione di lavoro sarà combinata fra ...