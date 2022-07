Tenetevi stratta la copia dvd di Sapore di mare

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ritornano gli amori estivi di Sotto il sole di Riccione che nel 2020 aveva portato una ventata di leggerezza in un periodo in cui iniziavamo a conoscere il Covid. Dopo due anni alcuni dei protagonisti della commedia teen (su Netflix da oggi) si trasferiscono Sotto il sole di Amalfi. Le dinamiche sono quelle classiche che si incontrano in una commedia teen estiva in cui l’amore e i sentimentali muovono i personaggi, dove le relazioni si sgonfiano, si rianimano o inaspettatamente esplodono, e dove si insinuano dubbi e paure. Tutti i protagonisti di Amalfi, giovani e adulti, si troveranno di fronte a dei bivi. Ciascuno dovrà scegliere quale strada percorrere. I personaggi e gli attori di “Sotto il sole di Amalfi” ...