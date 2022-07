Telese | si cerca il direttore della biblioteca | richieste laurea ed esperienza | ma il compenso…

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – Rire un lavoro è cosa quanto mai complicata, specie di questi tempi. E le polemiche non mancano di certo. L’ultima quella sui giovani che non hanno alcuna voglia di lavorare di fronte a compensi ritenuti bassi. Ma le medaglie vanno viste sempre su entrambi i lati. La procedura di selezione indetta dal Comune diTerme, però, lascia qualche perplessità. Siun “soggetto che sia in possesso dei requisiti generali e di capacità edculturale e professionale per ricoprire l’incarico gratuito diComunale diTerme”. Tutto bello, tutto meraviglioso, un nuovo posto di lavoro per una persona. Ma quel gratuito grida vendetta. Non perchè non ...

TELESE TERME. Il Comune di Telese Terme, in provincia di Benevento, cerca un direttore per una biblioteca cittadina a titolo gratuito. Per svolgere il lavoro, infatti, non è prevista una paga. "È stat ...