Telegram a pagamento, ecco le nuove regole dell’app: come funziona l’abbonamento (Di mercoledì 13 luglio 2022) Telegram sarà a pagamento. Questa l’ultima novità che investirà la nota applicazione di messagistica. La versione premium del servizio è stata resa finalmente disponibile e consentirà — a coloro che decideranno di usufruirne tramite il pagamento di una piccola quota mensile — di usufruire di una serie di vantaggi. Leggi anche: Telegram, abbonamento Premium: novità, caratteristiche e prezzi Telegram a pagamento: quali novità? Numerose le novità che investiranno l’applicazione di messagistica istantanea Telegram, che — nel corso del tempo — offre una strenua resistenza al suo ‘acerrimo rivale’ WhatsApp. Tra i piani dell’azienda c’è anche una versione a pagamento del servizio, la cosiddetta versione Premium resa finalmente disponibile e foriera di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022)sarà a. Questa l’ultima novità che investirà la nota applicazione di messagistica. La versione premium del servizio è stata resa finalmente disponibile e consentirà — a coloro che decideranno di usufruirne tramite ildi una piccola quota mensile — di usufruire di una serie di vantaggi. Leggi anche:, abbonamento Premium: novità, caratteristiche e prezzi: quali novità? Numerose le novità che investiranno l’applicazione di messagistica istantanea, che — nel corso del tempo — offre una strenua resistenza al suo ‘acerrimo rivale’ WhatsApp. Tra i piani dell’azienda c’è anche una versione adel servizio, la cosiddetta versione Premium resa finalmente disponibile e foriera di ...

