Taxi | P Chigi blindata per protesta | petardi e fumogeni in via del Corso

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Dopo essersi incatenati ieri di fronte a Palazzo Chigi, i tassisti tornano a protestare a gran voce nelle strade del centro di Roma, dove le vie e i vicoli attigui alla Camera e alla sede del governo sono stati blindati, compreso il tratto di via del Corso che costeggia piazza Colonna. Lancio di fumogeni e petardi, con cori che raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti, Palazzo Chigi. Nel mirino il disegno di legge sulla concorrenza, fortemente osteggiato dalle 'auto bianche'.

