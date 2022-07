Tatuaggi piccoli ma carichi di significato: le idee più interessanti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Life&People.it Quando si parla si Tatuaggi siamo portati a pensare a disegni molto grandi che si estendono su un’ampia fetta di pelle, ma la verità è che i tattoo piccoli e significativi ne esistono un’infinità e sono molto richiesti. Scegliere di decorare il proprio corpo con dettagli dalle dimensioni ridotte è senza dubbio un’opzione valida, particolarmente se vogliamo evitare di apparire troppo sopra le righe o, ancor peggio, volgari. Come scegliere un Tatuaggio? Una regola univoca non esiste Vale la pena sottolineare, in primis, che trattandosi della nostra pelle e dei nostri gusti personali non ci sono linee guida univoche su quello che dovremmo o non dovremmo tatuarci. Stiamo dopo tutto parlando di un’arte che va a soddisfare una necessità di rappresentazione ed espressione personale che va al di là di qualunque ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 13 luglio 2022) Life&People.it Quando si parla sisiamo portati a pensare a disegni molto grandi che si estendono su un’ampia fetta di pelle, ma la verità è che i tattooe significativi ne esistono un’infinità e sono molto richiesti. Scegliere di decorare il proprio corpo con dettagli dalle dimensioni ridotte è senza dubbio un’opzione valida, particolarmente se vogliamo evitare di apparire troppo sopra le righe o, ancor peggio, volgari. Come scegliere uno? Una regola univoca non esiste Vale la pena sottolineare, in primis, che trattandosi della nostra pelle e dei nostri gusti personali non ci sono linee guida univoche su quello che dovremmo o non dovremmo tatuarci. Stiamo dopo tutto parlando di un’arte che va a soddisfare una necessità di rappresentazione ed espressione personale che va al di là di qualunque ...

