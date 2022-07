Tabellone Atp Newport 2022: Auger Aliassime e Isner al via (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto pronto negli Stati Uniti per la partenza dell’Atp Newport 2022 di tennis. L’ultimo torneo della stagione sull’erba prenderà il via il prossimo lunedì 11 luglio e, purtroppo, al via non ci saranno italiani. Nella storica località americana però ci sarà una entry list di grande livello, con il canadese Félix Auger Aliassime testa di serie numero uno, e come John Isner testa di serie numero due. Qui di seguito, ecco il Tabellone completo della competizione. IL Tabellone QUARTI (1) Auger Aliassime o Kubler vs (8) Duckworth (3) Bublik vs (6) Murray Johnson vs (4) Cressy (5) Bonzi vs (2) Isner SECONDO TURNO (1) Auger Aliassime vs Kubler (8) Duckworth b. Halys 7-5 3-6 6-2 (3) Bublik ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto pronto negli Stati Uniti per la partenza dell’Atpdi tennis. L’ultimo torneo della stagione sull’erba prenderà il via il prossimo lunedì 11 luglio e, purtroppo, al via non ci saranno italiani. Nella storica località americana però ci sarà una entry list di grande livello, con il canadese Félixtesta di serie numero uno, e come Johntesta di serie numero due. Qui di seguito, ecco ilcompleto della competizione. ILQUARTI (1)o Kubler vs (8) Duckworth (3) Bublik vs (6) Murray Johnson vs (4) Cressy (5) Bonzi vs (2)SECONDO TURNO (1)vs Kubler (8) Duckworth b. Halys 7-5 3-6 6-2 (3) Bublik ...

Pubblicità

TennisWorldit : Atp Bastad - Djere bestia nera per Musetti. Fognini fuori nelle qualificazioni: Il serbo sconfigge 'Muso' per la qu… - carovana12 : Fabio, sull'amata terra rossa, in Svezia, non riesce nemmeno a superare le qualificazioni per accedere al tabellone… - aquila7630 : Presentazione, tabellone e come seguire in tv e streaming il torneo #Atp250 di #Bastad. #11luglio - infoitsport : ATP Bastad 2022: il tabellone. Per Sonego c'è Karatsev, ancora Musetti-Djere - marckuck : Djoko ha vinto l’Atp 250 con il tabellone più ampio nella storia del tennis. Credo che almeno altri 5-6 giocatori (… -