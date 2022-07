Suzuki lascia la MotoGP a fine 2022 | trovato l’accordo con Dorna “Riallocare risorse per la sostenibilità”

(Di mercoledì 13 luglio 2022)lascerà ufficialmente laal termine della stagione in corso. La scuderia giapponese ha comunicato di avereun’intesa con la, la società che organizzata il Motomondiale.iniziale prevedeva infatti una permanenza fino al 2026, ma le due parti sono riuscite a trovare un accordo per interrompere il rapporto in anticipo. Laha annunciato anche l’uscita dal campionato Endurance. La compagine nipponica aveva già annunciato la propria decisione a maggio, ma soltanto oggi si èun accordo con. Questo è quanto si apprende dalla nota stampa: “hanno raggiunto un accordo per interrompere la partecipazione dialla...

Motor Corporation e Dorna hanno raggiunto un accordo per porre fine alla partecipazione di Suzuki alla MotoGP alla fine della stagione 2022" afferma oggi il produttore. La Casa di Hamamatsu, per l'ennesima volta, abbandonerà la top class protototipale. La Suzuki ha raggiunto un accordo con il promotore della MotoGP Dorna e, come anticipato lo scorso maggio, lascerà il mondiale alla fine della stagione 2022.