Suzuki e Dorna trovano l’accordo per l’uscita dalla MotoGP (Di mercoledì 13 luglio 2022) Suzuki può finalmente mettere la parola fine alla sua avventura in MotoGP, dopo aver trovato l’accordo con Dorna. La casa di Hamamatsu ci fa sapere con un comunicato stampa che ha trovato un’intesa con il promoter spagnolo per liberarsi dal contratto che la legava alla classe regina fino al 2026. “Suzuki Motor Corporation e Dorna hanno raggiunto un accordo per porre fine alla partecipazione di Suzuki alla MotoGP al termine della stagione 2022“, si legge nel comunicato. Suzuki conferma l’impegno nell’annata in corso, con le GSX-RR affidate ad Alex Rins e Joan Mir. Moto GP: adesso il ritiro della Suzuki è ufficiale Accordo tra Suzuki e Dorna: addio alla MotoGP è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022)può finalmente mettere la parola fine alla sua avventura in, dopo aver trovatocon. La casa di Hamamatsu ci fa sapere con un comunicato stampa che ha trovato un’intesa con il promoter spagnolo per liberarsi dal contratto che la legava alla classe regina fino al 2026. “Motor Corporation ehanno raggiunto un accordo per porre fine alla partecipazione diallaal termine della stagione 2022“, si legge nel comunicato.conferma l’impegno nell’annata in corso, con le GSX-RR affidate ad Alex Rins e Joan Mir. Moto GP: adesso il ritiro dellaè ufficiale Accordo tra: addio allaè ...

