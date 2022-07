Pubblicità

Lo scatto di una guida alpina pubblicato da Messner 13 luglio 2022 07:39, a maggio sul ghiacciaio si era formato un lago - La foto acquisita dalla Procura di Trento - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...Usa, sparatoria, i morti salgono a sette. Draghi: lavorare perché non accada più "Oggi l'Italia piange queste vittime". Sono queste le prime parole del premier Mario Draghi, arrivato ... Strage Marmolada, a maggio sul ghiacciaio si era formato un lago | La foto acquisita dalla Procura di Trento Continuano le indagini sulla strage della Marmolada del 3 luglio che ha causato 11 vittime. Nel fascicolo della Procura di Trento è finito uno scatto della guida alpina Hans Peter Eisendle risalente a ...Ghiaccio che crolla, precipita e travolge tutto e tutti. Quello che è accaduto sulla Marmolada non è una tragica novità. Ci sono diversi precedenti. Forse il più clamoroso, devastante e drammatico smo ...