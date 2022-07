Stoccarda | trovati uccisi due ristoratori italiani | presentano ferite da armi da taglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Duesono statiin un stanza nel seminterrato del ristorante “Valle” a, in un edificio nella Geschwister-Scholl Strasse. I due erano soci d’affari noti nella scena gastronomica di. Al momento non ci sono indizi sul fatto che siano coinvolte altre persone nell’one. E’ quanto ha detto all’Ansa la polizia locale, sottolineando che le indagini continuano a tutto campo. “Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata“, ha spiegato il portavoce, Stephan Widmann. “L’esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni”, ha aggiunto. Secondo il giornale Stuggart Zeitung la stanza era chiusa a chiave ...