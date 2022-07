Stipendi docenti: 11mila euro in meno rispetto ai colleghi europei, 5mila alla PA. Davanti un aumento di 104 euro. “Missione impossibile” (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Come un orologio ogni anno dobbiamo commentare la distanza nelle retribuzioni dei docenti italiani in rapporto ai colleghi della zona UE" commenta così Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, i dati Eurydice, secondo i quali gli Stipendi dei docenti italiani a fine carriera sono sotto di 11 mila euro rispetto ai colleghi europei. "Il rapporto Eurydice mette in luce il divario pauroso che esiste tra la media delle retribuzioni europee e quelle dei nostri docenti" dice a Orizzonte Scuola Elvira Serafini, segretario generale dello Snals. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Come un orologio ogni anno dobbiamo commentare la distanza nelle retribuzioni deiitaliani in rapporto aidella zona UE" commenta così Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, i dati Eurydice, secondo i quali glideiitaliani a fine carriera sono sotto di 11 milaaipei. "Il rapporto Eurydice mette in luce il divario pauroso che esiste tra la media delle retribuzionipee e quelle dei nostri" dice a Orizzonte Scuola Elvira Serafini, segretario generale dello Snals. L'articolo .

