Stefano Tacconi rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il malore

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex portiere hatol’aneurisma cerebrale del 23 aprile Non sono stati mesi semplici per, ex portiere della Juventus e della Nazionale. Lo scorso 23 aprile il terribile, l’aneurisma cerebrale che gli ha fatto rispiare la vita. Due mesi passati all’ospedale di Alessandria e tre settimane al centro di riabilitazione Borsalino. Al Secolo XIXha così raccontato questo ultimo periodo. «Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente; ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio». Ci sono stati progressi e ora respira solo tanto da dire: «dai, dai, fatemi alzare. Voglio uscire dall’ospedale e tornare a casa presto». Leggi anche:, buone nuove: l’ex portiere lascia ...

