Stefano Tacconi | dopo mesi dall’aneurisma parla il figlio Andrea | “Ecco come sta”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 13 luglio 2022) In molti ricorderanno che qualche mese fa il poveroè stato vittima di un grave problema di salute ed è tuttora ricoverato in ospedale. Molto recentemente suoha condiviso quali siano le sue attuali condizioni di salute. Vediamostaè stato lo storico estremo difensore della Juventus dal 1983 al 1992. In molti ricordano le sue spiccate doti atletiche e il grande temperamento. Quando venne acquistato dalla vecchia signora, infatti, fu chiamato a sostituire una pietra miliare del calcio mondiale: Dino Zoff. Solo un uomo con il suo grande carattere avrebbe potuto assumersi l’onere di sostituire una leggenda con Dino., infatti, non si è tirato certo indietro, riuscendo ad essere l’unico portiere al mondo ...