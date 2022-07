Stati Uniti: Biden vuole ricandidarsi alla Casa Bianca, ma tra i “democrats” scoppia la rivolta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Joe Biden non lascia, anzi raddoppia. Nelle sue intenzioni, quanto meno. Ieri, infatti, ha ribadito la volontà di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. «Vogliono che mi ricandidi», ha assicurato il presidente in risposta a un giornalista, riferendosi all’elettorato democratico. E poi, rivolto ai corrispondenti della Casa Bianca, ha aggiunto: «Leggete i sondaggi, leggeteli. Dicono che il 92 per cento dei democratici mi voterebbe se mi ricandidassi». Il riferimento è alla rilevazione effettuata dal New York Times e da Siena College. Quel Biden non dice è che il sondaggio è relativo ad una riedizione del suo duello con Donald Trump. Non è un caso che nello stesso rapporto si legge che il 64 per cento degli elettori dem preferirebbe ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Joenon lascia, anzi raddoppia. Nelle sue intenzioni, quanto meno. Ieri, infatti, ha ribadito la volontà dinel 2024. «Vogliono che mi ricandidi», ha assicurato il presidente in risposta a un giornalista, riferendosi all’elettorato democratico. E poi, rivolto ai corrispondenti della, ha aggiunto: «Leggete i sondaggi, leggeteli. Dicono che il 92 per cento dei democratici mi voterebbe se mi ricandidassi». Il riferimento èrilevazione effettuata dal New York Times e da Siena College. Quelnon dice è che il sondaggio è relativo ad una riedizione del suo duello con Donald Trump. Non è un caso che nello stesso rapporto si legge che il 64 per cento degli elettori dem preferirebbe ...

