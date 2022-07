Sri Lanka | stato d' emergenza dopo fuga presidente

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Colombo, 13 lug. (Adnkronos) -d'in Sri. Lo ha dichiarato il premier, riporta la Bbc,la notizia delladelGotabaya Rajapaksa dal Paese, teatro di una grave crisi, con l'economia al collasso. Il coprifuoco èimposto nella Provincia Occidentale, ha inoltre confermato un portavoce dell'ufficio del primo ministro. La stessa Bbc riferisce di proteste davanti agli uffici del premier, con il perimetro protetto dai militari e una folla sempre più numerosa nell'area. Alcuni, secondo la rete, hanno cercato di tirare giù i cancelli, altri hanno lanciato oggetti contro le forze di sicurezza. Secondo la Bbc sono migliaia le persone che si sono messe in marcia lungo Rajikeeya Mawatha Road, vicino all'ufficio del premier e in ...

