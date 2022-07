Sri Lanka: manifestanti occupano il palazzo del premier, nominato capo dello Stato ad interim (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono incessanti le proteste a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Migliaia di manifestanti hanno invaso l'ufficio del primo ministro, Ranil Wickremesinghe, da poco eletto presidente ad interim ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono incessanti le proteste a Colombo, capitaleSri. Migliaia dihanno invaso l'ufficio del primo ministro, Ranil Wickremesinghe, da poco eletto presidente ad...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell’instabilità politica ed eco… - RaiNews : La rabbia scatenata dalla crisi economica ha portato centinaia di migliaia di manifestanti ad assaltare la residenz… - Corriere : Sri Lanka, il volo nella notte del presidente che arriva alle Maldive con moglie e guardia del corpo - GiusiJossPrince : RT @fattoquotidiano: Sri Lanka, proclamato lo stato di emergenza. Il premier ad interim Wickremesinghe ai militari: “Ristabilite l’ordine”… - AldoAudino : @ZombieBuster5 @Adnkronos Qua ci vuole un'azione come in Sri Lanka così non ne usciamo! -