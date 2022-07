Sputa ai carabinieri urlando ' Omicron!' | arrestata a Sorrento l' ereditiera cinese

Pubblicità

Infine, quando sono arrivati i, ha pensato bene di sputargli addosso urlando ' Omicron ... Leggi anche > Napoli,a medico e infermiere in attesa del tampone: ora sono tutti in ...La donna ha sputato addosso aiintervenuti in hotel Napoli, 12 luglio 2022 " Al grido di "Omicron" , aggredisce i clienti di un hotel eaddosso ai. È la rampolla di una facoltosa e famosa famiglia di Hong Kong la 46enne Amina Mariam Bokhary , una donna di cinese molto nota nel suo Paese d'origine, arrestata a ...Prima ha scatenato il caos in un albergo di Sorrento, poi ha minacciato gli altri ospiti. Infine, quando sono arrivati i carabinieri, ha pensato bene di sputargli ...Codogno, grido d’allarme lanciato dai commercianti "Noi bersaglio continuamente di vandalismi fatti da ragazzini".