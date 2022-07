Spread Btp - Bund chiude in rialzo, sfiora 199 punti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e sfiora i 199 punti. Il differenziale archivia la giornata a 198,9 punti dopo un avvio a 197,5 punti. Il rendimento del decennale italiano è invariato al 3,1%... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lotra Btp eini 199. Il differenziale archivia la giornata a 198,9dopo un avvio a 197,5. Il rendimento del decennale italiano è invariato al 3,1%...

Pubblicità

fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude in rialzo, sfiora 199 punti: Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,1% - FIRSTonlineTwit : Produzione industriale migliora ma le Borse piangono. Btp ai minimi dopo l'asta, spread a 203 - FIRSTonline - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Amplia il calo Piazza Affari nella prima ora di scambi, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in rial… - Gazzettadmilano : Amplia il calo Piazza Affari nella prima ora di scambi, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in r… - Gazzettadmilano : Amplia il calo Piazza Affari nella prima ora di scambi, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in r… -