**Spazio: nuovo stop all'ultimo minuto a lancio nuovo razzo Vega-C ** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. -(Adnkronos) - Dopo il primo stop all'ultimo minuto - alle 13,13 - un nuovo imprevisto tecnico ha fermato nuovamente il lancio (anche qui a pochi istanti dalla partenza) del nuovo razzo Vega-C, dalla base di Kourou, in Guyana Francese. A 1 minuto e 23 secondi dall'accensione dei razzi una serie di segnali d'allarme ha portato al secondo stop della procedura di lancio. A questo punto resta solo meno di un'ora per la finestra di lancio prevista per oggi (2 ore a partire dalle 13,13 ora italiana). Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. -(Adnkronos) - Dopo il primoall'- alle 13,13 - unimprevisto tecnico ha fermato nuovamente il(anche qui a pochi istanti dalla partenza) del-C, dalla base di Kourou, in Guyana Francese. A 1e 23 secondi dall'accensione dei razzi una serie di segnali d'allarme ha portato al secondodella procedura di. A questo punto resta solo meno di un'ora per la finestra diprevista per oggi (2 ore a partire dalle 13,13 ora italiana).

Pubblicità

gippu1 : 40) Nel settembre 1997 l'Estadio do Sarrià è stato demolito per lasciare spazio a un quartiere residenziale con un… - Sigfrido007 : RT @m_robella22: MON C’ERA SPAZIO PER LUI NEL NUOVO ORDINE MONDIALE. #assassini - TV7Benevento : **Spazio: nuovo stop all'ultimo minuto a lancio nuovo razzo Vega-C ** - - domandadamore : Tempo fa si parlava di nuovo ordine mondiale in termini apocalittici, invece guarda qua che spettacolo: silenziosam… - ASI_spazio : Siamo di nuovo in diretta da Kourou per il lancio di #VegaC #Lares2 #VV21 @vega_sts @esa_sts Live??… -