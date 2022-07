Spazio | decollato nuovo razzo Vega-C con satellite sviluppato da Asi**

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Dopo due stop dell'ultimo minuto alle 15,13 ore italiane è finalmente partito dalla base di Kourou, in Guyana Francese, il-C, ultima evoluzione della famiglia, unche rappresenta un notevole incremento di capacità rispetto al suo predecessore che vola da febbraio 2012. In questo volo inaugurale, ilporta a bordo Lares-2, undall'Agenzia Spaziale Italiana, oltre a sei Cubesat. Si tratta di unvettore molto 'italiano' peraltro, essendo stato progettato e realizzato in larga parte dalla Avio di Colleferro. IlC entra nella flotta di lanciatori dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea), in attesa dell'entrata in servizio dell'Ariane 6 ...

