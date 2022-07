Sparco al fianco del Rally di Roma

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Saràa vestire lo staff deldiCapitale 2022. La decima edizione delcapitolino organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia, in programma dal 22 al 24 luglio come tappa del FIA EuropeanChampionship e del Campionato Italiano Assoluto, si fregerà quindi di una collaborazione di altissimo livello Source

