Sorella di Ornella Muti, questione droga dello stupro: novità importanti dal Tribunale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Claudia Rivelli, Sorella della più celebre Ornella Muti, è un' apprezzata ex modella che ha riscosso grande successo durante gli anni 70 ed 80. Non molto tempo fa, però, è stata al centro di una sconvolgente vicenda giudiziaria che si è conclusa solo poche ore fa. Vediamo cosa è accaduto La carriera di Claudia inizia molto tempo fa esordendo in diversi spot pubblicitari del mitico "Carosello". Gran parte della sua popolarità, però, la si deve ai fotoromanzi. Nelle vesti di Susan Heim in "Le avventure di Jacque Douglas", infatti, riesce a riscuotere un notevolissimo successo e verrà a lungo ricordata per quel personaggio. Ha figurato, ovviamente, anche in altre opere del genere. Ricordiamo, allora, l'ottimo lavoro fatto in "La ragazza del cantante" e "Meravigliosa Odette". L'ultimo fotoromanzo in cui compare, invece, è "Una finestra ...

