Sonia Bruganelli e la separazione Totti-Blasi: “Ogni parola spesa su una coppia che si lascia è una ferita inferta ai figli” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”. Così Sonia Bruganelli ha commentato, in un tweet, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un messaggio chiaro, neutrale, di critica al pullulare di pettegolezzi e provocazioni che circolano sul web. L’eterno capitano giallorosso e la conduttrice del Grande Fratello Vip, infatti, hanno i riflettori di media e social puntati addosso ormai da diversi giorni. Schietta e pungente, la moglie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “su unache dopo molti anni siè unaaiche meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”. Cosìha commentato, in un tweet, latra Francescoe Ilary. Un messaggio chiaro, neutrale, di critica al pullulare di pettegolezzi e provocazioni che circolano sul web. L’eterno capitano giallorosso e la conduttrice del Grande Fratello Vip, infatti, hanno i riflettori di media e social puntati addosso ormai da diversi giorni. Schietta e pungente, la moglie di ...

