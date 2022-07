Sonia Bruganelli | dopo le foto in aereo arriva la frecciata velenosa della collega | Con i soldi di Paolo Bonolis

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Solo poche ore faha condiviso dal proprio profilo social lache la ritrae mentre è comodamente seduta all'interno del suoprivato. Non molto tempola tagliente risposta di Flora Canto. Il commento ha fatto il giro del web.ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo posando per alcuniromanzi. Ma prima di diventare moha conseguito la laurea in Scienzecomunicazione e prima di quest'anno, la sua presenza sul piccolo schermo era molto saltuaria. Conosciuta soprattutto come la moglie del conduttore, laè anche un' imprenditrice che ha creato un vero e ...

Pubblicità

Methamorphose30 : RT @samanta_012: Mai stata così tanto d’accordo con Sonia Bruganelli. Che schifo veramente - StraNotizie : Sonia Bruganelli e i gossip sul nuovo fidanzato di Ilary Blasi: “Che schifo!” - prest0nlogan : RT @samanta_012: Mai stata così tanto d’accordo con Sonia Bruganelli. Che schifo veramente - BITCHYFit : Sonia Bruganelli e i gossip sul nuovo fidanzato di Ilary Blasi: “Che schifo!” - zazoomblog : Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: di che malattia soffre la figlia della coppia? - #Sonia #Bruganelli #Paolo… -

E Alfonso Signorini , dopo aver ufficializzatoe Orietta Berti come nuove opinioniste, avrebbe svelato i primi concorrenti: Chadia Rodriguez , Pamela Prati , già partecipante nella ...Nella giornata oggi il noto ballerino ha avuto una dura reazione, dopo le voci che lo vedono accostato alla famosa conduttrice de L'Isola dei Famosi che intanto è stata difesa da, ...La nuova opinionista del Grande Fratello Vip su Sonia Bruganelli: ecco che cosa pensa di lei Dopo tanti anni anni come ospite fissa in Rai, a partire da ...Antonino Spinalbese, l’uomo più chiacchierato del momento per una presunta liaison segreta con Ilary Blasi (è lui o non è lui ad aver mandato i ...