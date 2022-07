Sky: intesa totale tra Napoli e Chelsea per Koulibaly, contratti scambiati, domani le visite mediche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto fatto per Koulibaly al Chelsea. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio parla di intesa totale tra il Napoli e il club inglese. I contratti sono stati scambiati. Il senegalese questa sera volerà a Londra e domani sosterrà le visite mediche. “Adesso è tutto definito: Kalidou Koulibaly sarà un giocatore del Chelsea. Sono stati limati anche gli ultimi dettagli tra il club londinese e il Napoli dopo l’accelerata di ieri sera. Adesso, l’intesa è totale. I contratti sono stati scambiati: adesso il difensore senegalese aspetta solo il volo che lo porterà a Londra in serata per sostenere nella giornata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto fatto peral. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio parla ditra ile il club inglese. Isono stati. Il senegalese questa sera volerà a Londra esosterrà le. “Adesso è tutto definito: Kalidousarà un giocatore del. Sono stati limati anche gli ultimi dettagli tra il club londinese e ildopo l’accelerata di ieri sera. Adesso, l’. Isono stati: adesso il difensore senegalese aspetta solo il volo che lo porterà a Londra in serata per sostenere nella giornata ...

