Sky: il Napoli lavora in parallelo a Kim e Acerbi. Il laziale ha già dato il suo ok al trasferimento (Di mercoledì 13 luglio 2022) Koulibaly partirà questa sera per Londra, domani sosterrà le visite mediche per il trasferimento al Chelsea. L’accordo tra il Napoli e il club inglese, scrive Gianluca Di Marzio, di Sky, è totale. Il Napoli si muove ora per trovare un sostituto di Koulibaly. Stando a quanto riferisce Di Marzio sono due le trattative in corso, portate avanti parallelamente dal club di De Laurentiis: una riguarda Kim e l’altra Acerbi. Il difensore biancoceleste ha dato già il suo ok al trasferimento. “Nel frattempo, pensa già al possibile erede. Sono due le operazioni portate avanti in parallelo dal club. La prima è quella che porta a Kim Min-Jae, difensore di proprietà del Fenerbahce, da tempo un obiettivo degli azzurri. La seconda, invece, riguarda Francesco Acerbi. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Koulibaly partirà questa sera per Londra, domani sosterrà le visite mediche per ilal Chelsea. L’accordo tra ile il club inglese, scrive Gianluca Di Marzio, di Sky, è totale. Ilsi muove ora per trovare un sostituto di Koulibaly. Stando a quanto riferisce Di Marzio sono due le trattative in corso, portate avanti parallelamente dal club di De Laurentiis: una riguarda Kim e l’altra. Il difensore biancoceleste hagià il suo ok al. “Nel frattempo, pensa già al possibile erede. Sono due le operazioni portate avanti indal club. La prima è quella che porta a Kim Min-Jae, difensore di proprietà del Fenerbahce, da tempo un obiettivo degli azzurri. La seconda, invece, riguarda Francesco. ...

