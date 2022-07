"Situazione fuori controllo...". La figuraccia di Sala è internazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chiara Ferragni denuncia la violenza di Milano su Instagram davanti a 30 milioni di follower e si appella al sindaco per avere una risposta: il danno di immagine è enorme Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chiara Ferragni denuncia la violenza di Milano su Instagram davanti a 30 milioni di follower e si appella al sindaco per avere una risposta: il danno di immagine è enorme

Pubblicità

MaxLandra : .#MILANO LA CITTA ..DA CURARE..!! #Sicurezza #Ferragni si appella al sindaco #Sala 'Ogni giorno ho conoscenti ch… - monicapapagna : Ma è così fuori controllo la situazione sicurezza a Milano? - vincferr84 : @fabriziobarca Battuta scema per situazione che non calza per niente. Quando si riceve un mandato preciso e la situ… - RobinHood2204 : @marattin Cioè la situazione attuale non è una situazione straordinaria al di fuori del controllo dello stato? Non… - thelittleshitx : @F91KLORE beh sono nella tua stessa situazione ,ma se sei vicino a Torino io vado fuori a sentirlo con un'amica ( s… -