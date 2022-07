Simona Ventura su Francesco e Ilary: “Lui molto carino con me, lei no” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo scorso febbraio hanno iniziato a circolare delle notizie sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Simona Ventura dopo aver letto i rumor ha voluto dare qualche consiglio alla coppia. “Vorrei dare qualche consiglio non richiesto ad Ilary e Francesco, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo scorso febbraio hanno iniziato a circolare delle notizie sulla crisi traTotti eBlasi.dopo aver letto i rumor ha voluto dare qualche consiglio alla coppia. “Vorrei dare qualche consiglio non richiesto ad, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati.sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come ...

Pubblicità

sleepyagn : RT @alluc1nante: Ma ricordiamo quando Simona Ventura chiuse nel cesso Alfonso Signorini e il suo giornale di merda, adesso aspettiamo solo… - zazoomblog : Simona Ventura: “Totti è stato molto carino con me Ilary non tanto” - #Simona #Ventura: #“Totti #stato - curadisplendere : RT @alluc1nante: Ma ricordiamo quando Simona Ventura chiuse nel cesso Alfonso Signorini e il suo giornale di merda, adesso aspettiamo solo… - infoitsalute : Simona Ventura confessa: “Francesco Totti molto carino, Ilary Blasi…” - zazoomblog : La separazione di Totti e Ilary parla Simona Ventura: “Francesco fu carino con me lei non tanto…” - #separazione… -