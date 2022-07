Simona Ventura contro l'emergenza rifiuti a Roma: 'La monnezza ci fa vergognare' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Simona Ventura torna a Roma dopo qualche mese e su Twitter si scaglia contro l' emergenza rifiuti . Super Simo è sempre stata molto attenta alla raccolta indifferenziata tanto da aver, in passato, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022)torna adopo qualche mese e su Twitter si scaglial'. Super Simo è sempre stata molto attenta alla raccolta indifferenziata tanto da aver, in passato, ...

Pubblicità

infoitcultura : 'Lui molto carino con me, lei no': Simona Ventura torna (di nuovo) sull'addio tra Totti e Blasi - Giovanna88gajdu : @ROMASOMO @LauraPausini L'avevo scambiata per simona ventura - CorriereCitta : Simona Ventura contro Ilary Blasi: “Totti è stato carino con me, lei non tanto” - ParliamoDiNews : Simona Ventura: la frecciatina a Ilary Blasi | Gossip Blog #simona #ventura #frecciatina #ilary #blasi #gossip… - nature1993boy : @Simo_Ventura Bentornata a Roma meravigliosa Simona...un bacio -