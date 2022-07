Silvio Berlusconi: "Il governo può andare avanti senza 5 Stelle. Elezioni? Mi auguro di no. Ma noi siamo pronti" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente di Forza Italia sullo strappo di Conte e sul campo largo dice: "Mi sembra un campo santo. L’idea di un grande centro mi fa sorridere, il voto non ci fa paura" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il presidente di Forza Italia sullo strappo di Conte e sul campo largo dice: "Mi sembra un campo santo. L’idea di un grande centro mi fa sorridere, il voto non ci fa paura"

