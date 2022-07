Siccità, il ministro Patuanelli: “Altre 4 regioni verso lo stato di emergenza”. C'è anche la Liguria (Di mercoledì 13 luglio 2022) Regione: “Sbloccati 5,8 milioni per l’Imperiese come anticipo per coprire opere strutturali e emergenze” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 luglio 2022) Regione: “Sbloccati 5,8 milioni per l’Imperiese come anticipo per coprire opere strutturali e emergenze”

Pubblicità

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Il ministro Patuanelli riferisce alla Camera sulla situazione della siccità #ANSA - Noiconsalvini : Lorenzo Viviani risponde al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla grave situazione di… - LegaCamera : Lorenzo Viviani risponde al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla grave situazione di… - LegaSalvini : Lorenzo Viviani risponde al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla grave situazione di… - CMezzanego : RT @Montecitorio: Emergenza #siccità, i deputati iscritti a parlare in rappresentanza dei Gruppi per l'informativa in Aula del Ministro Ste… -