Siccità e agricoltura, soluzioni smart per ridurre consumi e costi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le grandi ondate di calore, la dispersione idrica sul territorio nazionale e l’assenza prolungata di precipitazioni hanno creato in Italia un grave problema Siccità. Il settore maggiormente colpito è sicuramente quello dell’agricoltura. In diverse zone della Penisola, soprattutto al Nord, Coldiretti ha lanciato più volte l’allarme perché, l’assenza di acqua, sta mettendo a repentaglio diverse coltivazioni con conseguenti danni economici incalcolabili. Uno dei problemi legati al settore agricolo è sicuramente legato alla qualità dell’acqua utilizzata per l’irrigazione. Infatti, anche se potrebbero essere utilizzate diversi sistemi, spesso in agricoltura è utilizzata l’acqua potabile. soluzioni alternative sono perà possibili e, In quest’ottica, sono diversi i progetti che stanno ottenendo ottimi risultati sia in termini ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le grandi ondate di calore, la dispersione idrica sul territorio nazionale e l’assenza prolungata di precipitazioni hanno creato in Italia un grave problema. Il settore maggiormente colpito è sicuramente quello dell’. In diverse zone della Penisola, soprattutto al Nord, Coldiretti ha lanciato più volte l’allarme perché, l’assenza di acqua, sta mettendo a repentaglio diverse coltivazioni con conseguenti danni economici incalcolabili. Uno dei problemi legati al settore agricolo è sicuramente legato alla qualità dell’acqua utilizzata per l’irrigazione. Infatti, anche se potrebbero essere utilizzate diversi sistemi, spesso inè utilizzata l’acqua potabile.alternative sono perà possibili e, In quest’ottica, sono diversi i progetti che stanno ottenendo ottimi risultati sia in termini ...

Pubblicità

agronotizie : Siccità, ridurre l'uso di acqua in agricoltura è possibile? - Montecitorio : Informativa in Aula del Ministro Stefano Patuanelli - @Mipaaf_ sull'emergenza #siccità, con particolare riferimento… - MacchineA : Siccità, ridurre l'uso di acqua in agricoltura è possibile? - Josh_Jaco : Siccità, il prototipo per irrigare i campi con le acque reflue depurate che abbatte i costi per l'agricoltura… - MicheleSapiaTW : RT @TerraVivaCisl: L'appello di Francesco Fortunato, Presidente di @CalabriaViva a @galloofficial assessore #agricoltura Regione #Calabria… -