Siamo pronte a risalire sul tacco 12? (Di mercoledì 13 luglio 2022) In passerella, solo altezze vertiginose: décolleté, mules, sandali e perfino infradito poggiano sul tacco 12. E, mentre Manolo Blahnik tifa per un'altra ondata di Carrie Bradshaw e Jimmy Choo vende stiletti in numeri da uomo, le donne (in sneaker e ballerine) si chiedono se tornare a "soffrire". Dalle sfilate primavera estate 2022: i tacchi di Irene Luft e le sneaker di Chloé. Stiletto assassini Una collega mi invita ad accompagnarla a un défilé di scarpe di artigiano-designer. Bravo, eh. Bravissimo. Ma impietoso. In passerella, solo modelle dai tacchi vertiginosi, con cui inciampano perfino loro, così snelle da sembrare frangibili. Alla fine, una grandine di applausi dal pubblico, quasi tutto femminile, dove però noto, ai piedi, solo ballerine, scarpe stringate genderless, mocassini griffati, sneaker di ogni forma e colore, anfibi solo neri, tronchetti con rialzi ...

