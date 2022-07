Si aggrava ancora il bilancio dei morti nel condominio bombardato dai russi Invasione dell' Ucraina

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - avespartacus : RT @wwwmeteoit: Da metà settimana sarà ancora caldo africano. Si aggrava la siccità - wwwmeteoit : Da metà settimana sarà ancora caldo africano. Si aggrava la siccità - liciocollavin : RT @saverio_mecca: La Repubblica Università, ecco perché la riforma sui precari creerà ancora più precari. Cancellando gli assegni di rice… - Debora74545546 : @AlexBazzaro Esatto. Invece di investire nelle cure domiciliari precoci, parlano ancora di vaccini fallimentari. Co… -

METEO.IT

AGI - 'Serve un nuovo patto sociale per contrastare l'inflazione' chele diseguaglianze. Mario Draghi rilancia sulla necessità di un accordo con sindacati e ... Ed: 'È inaccettabile i ...A chi gli ha chiesto, invece, se sia pronto nel caso a verificare se il governo godedella maggioranza se giovedì il M5S deciderà di non votare il dl Aiuti, ha risposto: Lo chieda al ... Meteo: da metà settimana sarà ancora caldo africano. Si aggrava la siccità Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il premier in conferenza stampa precisa: "Non c'è esecutivo senza M5s". Poi assicura: "Pronti a intervento sul cuneo fiscale". Oggi si è svolto anche l'atteso incontro con i sindacati: "Serve pieno co ...