She-Hulk | Attorney at Law | una foto di Titania attira le critiche del web | la risposta di Jamila Jameel

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Su internet arriva una primadi, il personaggio interpretato daa Jamil in She-at Law, ma il web non sembra amarla più di tanto (e neanche l'attrice). Ad agosto She-at Law approderà finalmente su Disney+, ma nel frattempo il web guarda e giudica ciò che arriva online... Come questadi, il villain interpretato daa Jamil nella serie Marvel, che sembra aver contrariato molti, inclusa l'attrice, che tuttavia la prende con filosofia. Come riporta anche Entertainment Weekly, infatti, alla star è risultato difficile non concordare con chi ha avuto da ridire sullo scatto in questione, accettando di buon grado ogni critica. Tuttavia, ha anche voluto ...

Everyeye Serie TV

Ad agosto: Attorney at Law approderà finalmente su Disney+, ma nel frattempo il web guarda e giudica ciò che arriva online... Come questa foto di Titania, il villain interpretato da Jameela Jamil ...Marvel", "" e la seconda stagione di "What If". Tra i film Marvel più recenti: "Doctor Strange nel Multiverso della Follia", "Thor: Love and Thunder" e prossimamente "Black Panther: ... She-Hulk, la regista della serie Marvel parla della CGI: 'Diversa da quanto visto prima' Su internet arriva una prima foto di Titania, il personaggio interpretato da Jameela Jamil in She-Hulk, Attorney at Law, ma il web non sembra amarla più di tanto (e neanche l'attrice). Ad agosto She-H ...La regista ha provato a spiegare perché la CGI dello show strida parecchio con quanto visto in precedenza negli show Marvel.