Sfruttamento lavoro,in Calabria sequestro beni imprenditori (Di mercoledì 13 luglio 2022) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per 665 mila euro, emesso dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito un decreto dipreventivo diper 665 mila euro, emesso dal Gip di Lamezia Terme su richiesta della ...

Pubblicità

poliziadistato : In corso operazione #PoliziadiStato in 16 province d'Italia su indagini #Squadramobile di Prato che sta eseguendo a… - Mirkosway74 : RT @GSaletnich: @CottarelliCPI 'Disponibilità di lavoro adeguata a un paese moderno' leggasi 'manovalanza a basso costo per le multinaziona… - lametino : Lamezia, operazione `Mari Neri` contro sfruttamento del lavoro ai danni di 79 dipendenti, sequestro preventivo di 6… - giacomoallocca2 : RT @GSaletnich: @CottarelliCPI 'Disponibilità di lavoro adeguata a un paese moderno' leggasi 'manovalanza a basso costo per le multinaziona… - likeavirginups : RT @PornoNoblogs: A me la gente che difende il lavoro minorile pare rincoglionita totalmente. Fosse per me, in questo mondo di sfruttament… -