Serie A, novità per gli arbitri dalla prossima stagione: svolta epocale (Di mercoledì 13 luglio 2022) svolta epocale in Serie A per quanto riguarda gli arbitri. Giudici di gara che intervengono su episodi discussi, dubbi, a cui il tifoso chiede delle spiegazioni per poter capire le dinamiche di una decisione. Fino a questo momento gli arbitri sono sempre stati esentati dai microfoni, e le interpretazioni sono state avanzate da opinionisti ed ex arbitri. Tutto questo cambierà a partire dalla prossima stagione. arbitri Serie A Tv Secondo quanto riportato da Il Giornale, sul programma di Rai Due “90esimo minuto”, per una volta al mese, verranno ospitati i direttori di gara per poter ascoltare il loro punto di vista. Ulteriore svolta è quella delle telecamere all’interno della ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022)inA per quanto riguarda gli. Giudici di gara che intervengono su episodi discussi, dubbi, a cui il tifoso chiede delle spiegazioni per poter capire le dinamiche di una decisione. Fino a questo momento glisono sempre stati esentati dai microfoni, e le interpretazioni sono state avanzate da opinionisti ed ex. Tutto questo cambierà a partireA Tv Secondo quanto riportato da Il Giornale, sul programma di Rai Due “90esimo minuto”, per una volta al mese, verranno ospitati i direttori di gara per poter ascoltare il loro punto di vista. Ulterioreè quella delle telecamere all’interno della ...

Pubblicità

lattuga99 : RT @darkap89: Oggi pomeriggio i palinsesti Sky con i nuovi progetti serie, cinema, show & docs. Le novità si leggeranno sul web da domani,… - superbeasto1 : RT @BestMovieItalia: Ironheart, grandi novità per il cast della serie Marvel. E faranno felici i fan di Star Wars - - VogelsangSrl : Novità #Vogelsang in arrivo per la prossima edizione di @ACHEMAworldwide ad agosto...e visto il caldo di questi gi… - SimonaCroisette : RT @darkap89: Oggi pomeriggio i palinsesti Sky con i nuovi progetti serie, cinema, show & docs. Le novità si leggeranno sul web da domani,… - Silvia_Mio86 : RT @darkap89: Oggi pomeriggio i palinsesti Sky con i nuovi progetti serie, cinema, show & docs. Le novità si leggeranno sul web da domani,… -