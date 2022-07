Sei Sorelle Anticipazioni 14 luglio 2022: Zia Adolfina spaventa le sorelle Silva (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Sei sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda il 14 luglio 2022, Elisa si ripresenta a casa con un'accompagnatrice. Si tratta di zia Adolfina, la pettegola e impicciona sorella della madre. Le Silva avranno paura che la donna scopra i loro segreti. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scopriamo le Trame e ledi Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda il 14, Elisa si ripresenta a casa con un'accompagnatrice. Si tratta di zia, la pettegola e impicciona sorella della madre. Leavranno paura che la donna scopra i loro segreti.

Pubblicità

AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle ore 16:00 su Rai Uno con Cristóbal e Sei Sorelle ?? #alexgadea #seisorelle - zazoomblog : Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 luglio 2022 - #Sorelle #Posto #Anticipazioni: - zazoomblog : Sei Sorelle Anticipazioni 13 luglio Puntata Aggiornata: Elisa è fuggita! - #Sorelle #Anticipazioni #luglio - redazionetvsoap : Conosciamo meglio l'attrice che interpreta BLANCA in #seisorelle - nicolasavoia : @noto_concetta80 No, oggi non hanno trasmesso Sei Sorelle -