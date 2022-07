Sei Sorelle Anticipazioni 13 luglio, Puntata Aggiornata: Elisa è fuggita! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni Aggiornate di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda il 13 luglio 2022, Elisa fugge di casa. Le Silva sono disperate. Blanca è costretta ad allontanare Cristobal mentre Celia concede a Joaquin un nuovo appuntamento, stavolta da soli. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vediamo insieme le Trame e leAggiornate di Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda il 132022,fugge di casa. Le Silva sono disperate. Blanca è costretta ad allontanare Cristobal mentre Celia concede a Joaquin un nuovo appuntamento, stavolta da soli.

