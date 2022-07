“Se non riaprono il ponte entro sabato sarò costretto a chiudere” (Di mercoledì 13 luglio 2022) di Monica De Santis E’ stanco e si sente preso in giro Bruno?Fortunato, titolare di un bar tabacchi e distributore di benzina nei pressi del ponte Asa, che dopo tre anni di lavori e di strada prima percorribile su di un’unica direzione ora invece completamente chiusa, doveva essere riaperto lo scorso giovedì ed invece la tanto attesa inaugurazione è stata rinviata senza dare nessuna spiegazione e senza, cosa ancora più grave comunicare una nuova data per la riapertura del tratto stradale della s.p. 175. E’ stanco Bruno Fortunato perchè “tra i danni provocati dalle chiusure per il?Covid ed i lavori al ponte, io non riesco più andare avanti.?Se non viene riaperto entro sabato sarò costretto a chiudere la mia attività. E questo non credo sia giusto”. Bruno non ci sta e ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 luglio 2022) di Monica De Santis E’ stanco e si sente preso in giro Bruno?Fortunato, titolare di un bar tabacchi e distributore di benzina nei pressi delAsa, che dopo tre anni di lavori e di strada prima percorribile su di un’unica direzione ora invece completamente chiusa, doveva essere riaperto lo scorso giovedì ed invece la tanto attesa inaugurazione è stata rinviata senza dare nessuna spiegazione e senza, cosa ancora più grave comunicare una nuova data per la riapertura del tratto stradale della s.p. 175. E’ stanco Bruno Fortunato perchè “tra i danni provocati dalle chiusure per il?Covid ed i lavori al, io non riesco più andare avanti.?Se non viene riapertola mia attività. E questo non credo sia giusto”. Bruno non ci sta e ...

Pubblicità

tg2rai : #Covid, ancora in crescita i contagi: quasi 143 mila, mai così tanti da fine gennaio aumentano anche i ricoveri men… - Nijos8De : @nzingaretti Riaprono i forni crematori.. Sempre tutto efficientissimo. Se però ti rompi una gamba, al pronto soccorso non c'è nessuno - MarcoCoccia3 : @Agenzia_Ansa Meno male che ci sono questi formidabili vaccini che per ora hanno evitato l'estinzione ... Ma occorr… - tbdealsus : @hyperverseitaly Chiudono uno scam e ne riaprono un altro. Intanto le persone non riescono a recuperare i loro sold… - ivandellino : @LeoMuti2 Con l'85% di vaccinati in Italia, per ogni 3 non vaccinati che 'vanno a nanna e non riaprono gli occhi',… -